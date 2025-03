एक महिला के विचित्र दावों को प्रदर्शित करने वाले पॉडकास्ट वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. वीडियो में एक महिला को दिखाया गया है जो बताती है कि जब वह अपने पूर्व प्रेमी के साथ प्रेग्नेट हुई तो उसने अपना पेशाब एक बोतल में भरकर फ्रीजर में रख दिया था. बाद में उसने गर्भपात करा लिया. लेकिन जब भी उसे पैसों की जरूरत होती, वह पैसे ऐंठने के लिए स्टोर किये हुए पेशाब का इस्तेमाल ‘नकली’ नकली प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए करती. एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो ने नेटिज़न्स के बीच भौंहें चढ़ा दी हैं, जो अब डर रहे हैं कि क्या यह पैसे ऐंठने की एक नई रणनीति है. वीडियो की प्रामाणिकता अज्ञात है. इसके अलावा, कुछ लोगों ने उसके ‘तरीके’ पर सवाल उठाया, जिसमें मूत्र में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (एचसीजी) की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया, जिसका पता महिला के गर्भधारण के दस दिन बाद लगाया जा सकता है. यह भी पढ़ें: UP: जालौन में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर सड़क पर पति की पिटाई की, देखें वीडियो वायरल

अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पैसे ऐंठने के लिए महिला ने फ्रिज में अपना पेशाब स्टोर करने की बात कबूली:

SHOCKING 🚨 Woman said she stored her urine for fake pregnancy tests to extort money from her boyfriend while in a live-in relationship. INTERVIEWER 😱 : What? WOMAN : Yes, I stored my u**** in a bottle and kept it in a freezer when I was pregnant. She said later she… pic.twitter.com/RUlUGkpLR8 — Times Algebra (@TimesAlgebraIND) March 2, 2025

नया डर सामने आया?

🚨New fear unlocked ☠️ This vile woman stored her urine in a bottle & kept it in the freezer when she got pregnant. Later, she got abortion. But whenever she needed money she used the urine for pregnancy tests and extorted money. Live-in relationships are the new start ups!! pic.twitter.com/SJP2Nu1orv — Mr. India (@_onlyhumanity) March 2, 2025

वीडियो वायरल:

This is how this eco system works. Man is just an ATM pic.twitter.com/yDnc6ANB3o — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) March 1, 2025

वो झूठ बोल रही है:

I think she’s fibbing. As far as I know, the hormone hcg that is present in urine that indicates pregnancy lasts only for a week or so. Any doctor around to enlighten us? — Rajeshwari 🇮🇳 (@matkewali) March 2, 2025

इंटरनेट यूजर्स ने मूत्र में एचसीजी की उपस्थिति पर प्रकाश डाला ..

Anyone believing this needs to go back to school.. the hormone hcg doesn’t last that long for her to use it 😂😂😂 — EVERYTHING ALWAYS WORKS OUT FOR ME (@Sona12077) March 2, 2025

कुछ लोगों को आश्चर्य है कि क्या वीडियो में दिख रही महिला फेमस यूट्यूबर सेजल है..

@AskPerplexity is this youtuber sejal , who make dark comedy — trade proficiency (@Panchsaikia) March 2, 2025

