एयर इंडिया की एक फ्लाइट में भाषा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला यात्री, अपने सह-यात्री को धमकाते हुए कहती दिखाई देती है, “अगर तुम मुंबई जा रहे हो, तो मराठी आनी चाहिए!” महिला यहीं नहीं रुकती वह आगे कहती है, “मुंबई पहुंचो, तब तुम्हें बताती हूं” इस बयान के बाद फ्लाइट का माहौल तनावपूर्ण हो गया और अन्य यात्री भी असहज हो उठे. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने महिला की टिप्पणी को अनुचित बताया, जबकि कुछ ने इसे क्षेत्रीय पहचान का सवाल कहा. यह भी पढ़ें: VIDEO: न्याय मांगने गई महिला को पुलिस स्टेशन में कर्मचारियों ने पीटा, बाहर आकर रोते हुए लगाया आरोप, गोरखपुर का वीडियो आया सामने
एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला ने सह-यात्री को दी धमकी
महिला ने Air India के साथी यात्री को महिला ने Marathi बोलने के लिए धमकाया। और कहा कि अगर तुम Mumbai जा रहे हो तो Marathi आनी चाहिए और धमकाया कि 'मुंबई पहुँचो तो तुम्हे बताती हूँ'#Mumbai #AirIndia #MarathiNews #Marathi #MarathiControversy #LatestNews #Nedricknews pic.twitter.com/PVFlUK3YLA
— Nedrick News (@nedricknews) October 24, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)