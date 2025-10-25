एयर इंडिया की एक फ्लाइट में भाषा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला यात्री, अपने सह-यात्री को धमकाते हुए कहती दिखाई देती है, “अगर तुम मुंबई जा रहे हो, तो मराठी आनी चाहिए!” महिला यहीं नहीं रुकती वह आगे कहती है, “मुंबई पहुंचो, तब तुम्हें बताती हूं” इस बयान के बाद फ्लाइट का माहौल तनावपूर्ण हो गया और अन्य यात्री भी असहज हो उठे. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने महिला की टिप्पणी को अनुचित बताया, जबकि कुछ ने इसे क्षेत्रीय पहचान का सवाल कहा. यह भी पढ़ें: VIDEO: न्याय मांगने गई महिला को पुलिस स्टेशन में कर्मचारियों ने पीटा, बाहर आकर रोते हुए लगाया आरोप, गोरखपुर का वीडियो आया सामने

एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला ने सह-यात्री को दी धमकी

