Kaitlynn McCutcheon नाम की एक TikTok यूज़र की जान जाते- जाते बची है. महिला की किस्मत अच्छी थी कि उसने कार को सही समय पर कंट्रोल कर लिया. वायरल वीडियो में महिला Britney Spears का 1999 का मशहूर गाना, "Hit Me Baby One More Time" गाते हुए वीडियो बनाया. महिला स्टीयरिंग व्हील पर मुट्ठियां पटकते हुए गाना गा रही थी. तभी अचानक कार कंट्रोल से बाहर हो गई और महिला की जान जाते जाते बची. किस्मत अच्छी थी कि Kaitlynn ने सीट बेल्ट बांध रखी थी. यह भी पढ़ें: Afghanistan Earthquake: अफगानिस्‍तान में फिर हिली धरती, रविवार के भूकंप में अब तक 1400 से ज्यादा की मौत

गाना गाते हुए ड्राइव कर रही महिला की जान जाते-जाते बची

View this post on Instagram A post shared by kaitlynn mccutcheon (@kaicutch)

