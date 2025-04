एक चौंकाने वाली खाद्य गड़बड़ी वायरल हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसे ज़ोमैटो पर वेज बिरियानी ऑर्डर करने के बावजूद हरे रंग के "वेज" स्टिकर वाली चिकन बिरयानी मिली. 17 अप्रैल को @mit_waghela नामक यूजर द्वारा साझा की गई इस घटना में खाने के डिब्बे पर वेज लेबल लगा हुआ है, लेकिन उसमें चिकन के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं. यूजर ने कहा कि उसने अपने ऑफिस के कर्मचारियों के लिए "द बिरयानी लाइफ" से एक वेज और एक नॉन-वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन उसे दो नॉन-वेज बिरयानी मिलीं. उन्होंने इस तरह की गंभीर चूक पर चिंता व्यक्त की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें आहार संबंधी प्रतिबंध हैं. ज़ोमैटो ने वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "ऐसा नहीं होना चाहिए था," और त्रुटि की आगे जांच करने के लिए ऑर्डर आईडी मांगा. यह भी पढ़ें: नवरात्रि में महिला को वेज के बदले डिलीवर हुई नॉन-वेज बिरयानी, पुलिस ने रेस्टोरेंट के कर्मचारी को हिरासत में लिया

I have order 2 biryani for my office colleague via @zomato one is veg and second one is non veg .. I have received both non veg biryani ... In top of that the put sticker of veg biryani .#Viral #Zomato #food #consumerProtection pic.twitter.com/P8fstITgYp

— मन का मीत (@mit_waghela) April 17, 2025