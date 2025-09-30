Chennai UCO Bank Leave Controversy: चेन्नई स्थित यूको बैंक के जोनल हेड आरएस अजित (Zonal Head RS Ajit) पर एक कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. वायरल हो रही शिकायत के अनुसार, अधिकारी ने कर्मचारियों को बार-बार छुट्टी देने से इनकार कर दिया. कर्मचारी का दावा है कि पारिवारिक आपात स्थिति में भी छुट्टी मांगने पर उसे अपमानजनक बातें (Insulted for Asking for Leave) सुनाई गई. शिकायत में कहा गया है कि जब कर्मचारी छुट्टी मांगते थे, तो वह कहते थे, "सबकी मां मर जाती है (Everyone’s Mother Dies), इतना नाटक मत करो," या "क्या तुम डॉक्टर हो? ऑफिस आओ या छुट्टी ले लो." कर्मचारियों ने इस रवैये को तानाशाही और अमानवीय बताया है.

यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. लोग इसे सरकारी बैंकों की टॉक्सिक वर्क कल्चर (Toxic Work Culture) का उदाहरण बता रहे हैं और बैंक प्रशासन (Bank Administration) से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

'शर्मनाक'

Shame — Ankit Pandey (@Ank_Pandey) September 29, 2025

'मानवता के बिना अनुशासन एक रोग है'

Discipline Without Humanity A Decay In some banks, denial of emergency leave has been justified with lines like “everyone’s mother dies” or “are you a doctor?”. If, on 31 March, an executive’s own family were on a deathbed, would the Zonal Head wait? And would the bank truly… pic.twitter.com/AXqcH3nOUX — TheBanker’sMirror (@bankaffairs) September 28, 2025

'UCO बैंक क्या आपने अभी तक अपने जोनल हेड को नहीं हटाया?'

UCO didn't you fire your zonal head yet? People will not use your bank if no responsibility/remedies is shown to your employees in their sufferrings. — Good Dude🧢 (@vGoodDude) September 29, 2025

