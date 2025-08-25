Tharali Landslide Video: उत्तराखंड के थराली में सोमवार को अचानक हुए भूस्खलन (Uttarakhand Landslide Alert) से हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. वीडियो में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट पंकज भट्ट और अन्य अधिकारी जरूरी दस्तावेजों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर भागते नजर आ रहे हैं. भारी बारिश और बादल फटने के कारण इलाके में खतरा अभी भी बना हुआ है. स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गई. पिछले कुछ दिनों में इलाके के कई घर और इमारतें मलबे में दब गई हैं और दो लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है और मलबा हटाने के लिए राहत कार्य जारी है.

मौसम विभाग ने भी इलाके में भारी बारिश (Uttarakhand Rain Alert) और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से पहले बचाव संभव हो सके.

उत्तराखंड के थराली में अचानक लैंडस्लाइड

थराली में खतरा अभी टला नहीं है। सोमवार को अचानक राड़ीबगड़ के सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र से मलबा गिरने लगा, जिससे उपजिलाधिकारी कार्यालय में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसडीएम पंकज भट्ट सहित अन्य कर्मचारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर जाते दिखे। pic.twitter.com/qqGSccduF1 — bhUpi Panwar (@askbhupi) August 25, 2025

