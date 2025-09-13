Shimla Landslide News: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के शिमला जिले में ठियोग के पास छैला में भीषण भूस्खलन हुआ है. इस हादसे में देखते ही देखते पूरा पहाड़ दरक गया और मलबा सड़क पर फैल गया. सड़क बंद होने से सैंज-गिरिपुल-चौपाल मार्ग (Sainj-Giripul-Choupal Road) पूरी तरह बाधित हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि धूल उड़ते ही लोग कैसे दहशत में आ गए. पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश (Himachal Rain Alert) ने राज्य में हालात और बिगाड़ दिए हैं. मौसम विभाग ने रेड अलर्ट (Himachal Red Alert) जारी किया है, जिससे खतरा और बढ़ गया है.

स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है.

ये भी पढें: Cloud burst in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बादल फटने से मची तबाही, कई गाड़ियां मलबे में दबी, घरों को पहुंचा नुकसान; VIDEO

शिमला के ठियोग के पास बड़ा भूस्खलन

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)