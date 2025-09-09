सांप देखते ही हालत खराब हो जाती है और ऐसे में पहला ख्याल वहां से भागने का आता है. लेकिन यहां ऐसा नहीं है. इंटरनेट पर एक छोटी सी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्ची को दरवाजे के पीछे सांप दिखाई देता है. डरकर भागने के बजाय बच्ची ने सांप को ही भगा दिया. वीडियो में छोटी सी बच्ची अपने पिता को सांप दिखा रही है. उसके बाद मॉप से डराकर बच्ची ने सांप को भगा दिया. इंटरनेट पर बच्ची का यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो को @mattwright नाम के इन्स्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जो जंगली जानवरों और सांपों से ऐसे ही मुठभेड़ों के लिए जाने जाते हैं. यह भी पढ़ें: MP: शिवपुरी में नाग की मौत के बाद घंटों सांप के पास बैठी रही नागिन, काफी सालों से साथ था जोड़ा- देखें वीडियो
घर में घुसे सांप को छोटी सी बच्ची ने बिना डरे भगाया
