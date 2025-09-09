सांप देखते ही हालत खराब हो जाती है और ऐसे में पहला ख्याल वहां से भागने का आता है. लेकिन यहां ऐसा नहीं है. इंटरनेट पर एक छोटी सी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्ची को दरवाजे के पीछे सांप दिखाई देता है. डरकर भागने के बजाय बच्ची ने सांप को ही भगा दिया. वीडियो में छोटी सी बच्ची अपने पिता को सांप दिखा रही है. उसके बाद मॉप से डराकर बच्ची ने सांप को भगा दिया. इंटरनेट पर बच्ची का यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो को @mattwright नाम के इन्स्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जो जंगली जानवरों और सांपों से ऐसे ही मुठभेड़ों के लिए जाने जाते हैं. यह भी पढ़ें: MP: शिवपुरी में नाग की मौत के बाद घंटों सांप के पास बैठी रही नागिन, काफी सालों से साथ था जोड़ा- देखें वीडियो

घर में घुसे सांप को छोटी सी बच्ची ने बिना डरे भगाया

View this post on Instagram A post shared by MATT WRIGHT - OUTBACK WRANGLER (@mattwright)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)