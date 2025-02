Murder Caught on Camera in Hyderabad: तेलंगाना के कुशाईगुडा में दिनदहाड़े पिता की चाकू घोंपकर हत्या, विचलित करने वाला वीडियो वायरल

हैदराबाद के कुशाईगुडा में दिनदहाड़े एक चौंकाने वाली हत्या का मामला सामने आया, जब 25 वर्षीय साईकुमार ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने पिता अरेली मोगिली पर 15 बार चाकू से वार किया. शुक्रवार दोपहर ईसीआईएल बस टर्मिनल के पास हुआ यह भयानक हमला सीसीटीवी में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, साईकुमार ने घटना वाले दिन लालपेटा से अपने पिता का पीछा किया और मोगिली के बस से उतरते ही जानलेवा हमला कर दिया. आसपास के लोगों ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया. वायरल वीडियो की मदद से पुलिस ने साईकुमार की तुरंत पहचान की और उसे गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने इस चौंकाने वाले अपराध की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Hyderabad Shocker: दिनदहाड़े सड़क पर व्यक्ति की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या, विचलित करने वाला वीडियो सामने आया

Shocking incident in a #Telangana #Hyderabad: a 25-year-old youth killed his father brutally in broad daylight over alleged property disputes in #Kushaiguda of #Medchal-#Malkajgiri district on Saturday. pic.twitter.com/VYIAAN1vZj

