मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बुरहानपुर (Burhanpur) ज़िले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक शख्स महिला के शव के साथ यौन हमला करते हुए दिखाई दे रहा है. यह घटना साल 2024 की है यानी 1 साल पुरानी है. इसका खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी फूटेज सामने आया. रिपोर्ट्स के अनुसार, 18 अप्रैल 2024 को खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत संचालित सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में एक अज्ञात व्यक्ति घुस आया. सीसीटीवी वीडियो में आरोपी को महिला के शव को स्ट्रेचर से नीचे खींचते हुए और कैमरे से दूर ले जाते हुए देखा गया. आरोपी ने शव को ऐसी जगह ले जाकर यौन शोषण किया, जहां कैमरा नहीं था. कुछ समय बाद वह व्यक्ति शव को वापस खींचते हुए स्ट्रेचर के पास ज़मीन पर छोड़ता है और वहां से निकल जाता है. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Surat Shocker: गुजरात में शादी के प्रस्ताव पर विवाद बना खूनी वारदात की वजह, आरोपी ने दो लोगों को उतारा मौत के घाट

मुर्दाघर में शख्स ने की महिला के शव से हैवानियत

A man arrested in MP's Burhanpur district for 'abusing' a woman's body at a community health centre. The shocker became public after videos of the April 2024 incident went viral. It exposed state of security at govt health facilities. @santwana99 @jayanthjacob @NewIndianXpress pic.twitter.com/rjoPihyUqF — Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) October 8, 2025

