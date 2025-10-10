मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बुरहानपुर (Burhanpur) ज़िले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक शख्स महिला के शव के साथ यौन हमला करते हुए दिखाई दे रहा है. यह घटना साल 2024 की है यानी 1 साल पुरानी है. इसका खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी फूटेज सामने आया. रिपोर्ट्स के अनुसार, 18 अप्रैल 2024 को खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत संचालित सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में एक अज्ञात व्यक्ति घुस आया. सीसीटीवी वीडियो में आरोपी को महिला के शव को स्ट्रेचर से नीचे खींचते हुए और कैमरे से दूर ले जाते हुए देखा गया. आरोपी ने शव को ऐसी जगह ले जाकर यौन शोषण किया, जहां कैमरा नहीं था. कुछ समय बाद वह व्यक्ति शव को वापस खींचते हुए स्ट्रेचर के पास ज़मीन पर छोड़ता है और वहां से निकल जाता है. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Surat Shocker: गुजरात में शादी के प्रस्ताव पर विवाद बना खूनी वारदात की वजह, आरोपी ने दो लोगों को उतारा मौत के घाट

मुर्दाघर में शख्स ने की महिला के शव से हैवानियत

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)