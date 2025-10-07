उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना सामने आयी है. वीडियो में एक युवक सड़क पर दिनदहाड़े मारपीट करते और गला पकड़कर घसीटते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी आलम उर्फ ​​जानू को किठौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद दाहिने हाथ पर प्लास्टर लगे संदिग्ध को अपने किए के लिए बार-बार माफ़ी मांगते हुए सुना जा सकता है. उस पर नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, छेड़छाड़ और हत्या के प्रयास सहित कई आरोप हैं. अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की आगे की जांच कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Man Molested Woman: जयपुर में स्वीट शॉप पर शख्स ने महिला से की अश्लील हरकत, लोगों ने कर दी धुनाई- देखें वीडियो

मेरठ में नाबालिग लड़की से मारपीट और गाली-गलौज का वीडियो वायरल

In UP's Meerut, a young man could be seen assualting a minor girl in the middle of the road. pic.twitter.com/1K09lm9WpF — Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 7, 2025

