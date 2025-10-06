राजस्थान के जयपुर से एक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाएं अपने पति और पूरे परिवार के साथ जर्मन महिला जूलिया और उसके पति पर हमला करती हुई दिखाई दे रही है. यह विवाद कुत्ते के मल को लेकर हुआ. वीडियो में कुछ लोगों को खिड़की पर हमला करते हुए और तोड़फोड़ कर घर में घुसते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में जूलिया को पूरी घटना को फिल्माते हुए देखा जा सकता है, जिस पर लोग और भड़क गए और जूलिया का फोन छिनने की कोशिश करते भी नज़र आये. इस घटना का पूरा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. यह भी पढ़ें: Kanpur: वर्दी का रौब! छात्र को सब इंस्पेक्टर ने जमकर जड़े थप्पड़, मारी लात, कानपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

राजस्थान के जयपुर में जर्मन महिला और भारतीय पति पर पड़ोसियों का हमला

In Jaipur, a German woman and her Indian husband were attacked by their Indian women neighbours and their simp husbands. They tried to break into her house, snatched her phone, and also tried to delete the CCTV recordings. They have no fear of the law. pic.twitter.com/W1eglk2pub — ︎ ︎venom (@venom1s) October 5, 2025

