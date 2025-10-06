राजस्थान के जयपुर से एक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाएं अपने पति और पूरे परिवार के साथ जर्मन महिला जूलिया और उसके पति पर हमला करती हुई दिखाई दे रही है. यह विवाद कुत्ते के मल को लेकर हुआ. वीडियो में कुछ लोगों को खिड़की पर हमला करते हुए और तोड़फोड़ कर घर में घुसते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में जूलिया को पूरी घटना को फिल्माते हुए देखा जा सकता है, जिस पर लोग और भड़क गए और जूलिया का फोन छिनने की कोशिश करते भी नज़र आये. इस घटना का पूरा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. यह भी पढ़ें: Kanpur: वर्दी का रौब! छात्र को सब इंस्पेक्टर ने जमकर जड़े थप्पड़, मारी लात, कानपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

राजस्थान के जयपुर में जर्मन महिला और भारतीय पति पर पड़ोसियों का हमला

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)