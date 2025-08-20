आजकल जिसे देखो वो रील बना रहा है, बच्चा हो या बूढ़े सभी रील बना रहे हैं. रील के चक्कर में लोगों को ये भी होश नहीं होता कि उनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है. ऐसा ही कुछ एक लड़की के साथ हुआ. इंटरनेट पर एक लड़की का लंगूर के सामने रील बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छत पर वो बाल खोलकर रील बनान रही है और लंगूर को छेड़ रही है, जिसके बाद गुस्साए जानवर ने लड़की के खुले बाल उखाड़ लिए. वीडियो में लड़की को बंदर के चंगुल से अपने बाल निकालने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है. यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh: आजादी के 78 साल बाद भी नहीं दिला पाए साफ पानी, मध्य प्रदेश के पतारा गांव में गंदा पानी पीने को लोग मजबूर, VIDEO आया सामने
लड़की के लंगूर ने खिंच लिए बाल
अब तो जानवर भी परेशान को गए है
इन रीलबाजों से।
यकीन न आए तो वीडियो देखें।
😹😹😹😹😹😹😹 pic.twitter.com/5qR2Yi7wX9
— Eshika (@syadvada169665) August 19, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)