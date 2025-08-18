Madhya Pradesh: आजादी के 78 साल बाद भी नहीं दिला पाए साफ पानी, मध्य प्रदेश के पतारा गांव में गंदा पानी पीने को लोग मजबूर, VIDEO आया सामने

Madhya Pradesh: देश को आजाद हुए 78 साल हो चुके है. लेकिन क्या देश राजनेता, मंत्री लोगों की मुलभुत सुविधाओं को भी पूरा कर पाएं है. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गांव है, जहां आज भी सड़क नहीं है. यहां तक की गांव में पीने का साफ पानी तक नहीं है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पतारा गांव (Patara village) में कुएं का गंदा पानी (Dirty Water) पीने को लोग मजबूर है और जिसके कारण इनका स्वास्थ भी खराब हो रहा है. शहरों में लोगों को फ़िल्टर (Filter) पानी दिया जाता है और देश के ज्यादातर शहरों के पॉश इलाकों में 24 घंटे पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन ग्रामीण भाग में रहनेवाले इन लोगों की तरफ किसी मंत्री, सांसद (MP) और विधायक (MLA) की नजर नहीं जाती. इस गांव में एक कुंआ है और उसी में से महिलाएं गंदा पानी (Dirty Water) लेकर जाती है.
इस दौरान एक युवक एक महिला से बात करता है और बच्ची से कहता है ,' ऐसा पानी शहरों में वाशरूम के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: सोनभद्र जिले में गंदा पानी पीने से ग्रामीणों में फैला डायरिया, 1 शख्स की मौत, 15 से ज्यादा हुए बीमार, लोगों को हॉस्पिटल में किया एडमिट
गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण
मध्य प्रदेश के पतारा गांव में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। बच्चे और महिलाएं अस्वच्छ जल से बीमार पड़ रहे हैं. आप को बता दे की मध्य प्रदेश में दो दशकों से बीजेपी की ही सरकार रही हैं...#MadhyaPradesh #PataraVillage #Water #UnCleanWater #LatestNews #Nedricknews pic.twitter.com/SBj3pn5e78
— Nedrick News (@nedricknews) August 18, 2025
मध्य प्रदेश के कई जिलों में गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण
मध्य प्रदेश के पतारा गांव (Patara village) ही नहीं, छतरपुर (Chhatarpur) और बुंदेलखंड (Bundelkhand) के कई गांवों में भी पानी की भीषण समस्या है. अभी बारिश का मौसम है, लेकिन गर्मी के मौसम में पानी के लिए लोगों को कई दूर तक भटकना पड़ता है और गंदा पानी ही पीना पड़ता है. जिसके कारण आएं दिन छोटे छोटे बच्चे बीमार भी पड़ जाते है.
सरकार को ग्रामीण भागों में पानी की करनी चाहिए व्यवस्था
पानी की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने की जरुरत है. जो केवल कागजों पर ही नहीं, हकीकत में भी लोगों के लिए कारगर साबित हो. सरकार को पानी की आपूर्ति के लिए नई नई टेक्निक ( New Technique) का इस्तेमाल करके ग्रामीणों भागों तक पानी की पाइपलाइन बिछानी चाहिए और नहर के सहारे भी पानी की व्यवस्था की जा सकती है. ऐसा करने से लोगों की तकलीफ दूर हो सकती है.