हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ​​ज्योति मल्होत्रा ​​को एक संपत्ति के रूप में विकसित कर रही थीं. इन सबके बीच, कुछ एक्स यूजर्स द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर में दावा किया गया है कि हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​ने बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ तस्वीर खिंचवाई है. तस्वीर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, "सेलेब्स, इन्फ्लुएंसर... खरगोश के बिल में कितनी गहराई तक जाती है?" जबकि दूसरे यूजर ने कहा कि सब कुछ जुड़ा हुआ है. हालांकि, AI चैटबॉट ग्रोक भी तस्वीर के बारे में सच्ची कहानी नहीं बता सका. यह ध्यान देने योग्य है कि ज्योति मल्होत्रा ​​को आलिया भट्ट के साथ पोज देने का दावा करने वाली तस्वीर को गलत दावे के साथ प्रसारित किया जा रहा है. तस्वीर में आलिया भट्ट, राणा अय्यूब और पूजा भट्ट हैं, न कि ज्योति मल्होत्रा, जैसा कि कई यूजर्स द्वारा दावा किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: Who Is Priyanka Senapati? पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा के साथ दिखने वाली​​ प्रियंका सेनापति कौन है? पुरी की यूट्यूबर जांच के दायरे में

Left one in this pic, Jyoti Malhotra, arrested for leaking info to Pakistan. Others? Alia Bhatt & Rana Ayyub. Alia’s brother Rahul Bhat was contacted by terrorist David Headley during his India visit. Celebs, influencers… how deep does the rabbit hole go? pic.twitter.com/YNsYaIdeTa

— Jyothish Viswan (@jyothish_viswan) May 17, 2025