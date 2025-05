भारत सरकार ने पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावों का खंडन किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध में शामिल होने से इनकार करने पर एयर मार्शल सुजीत पुष्पकर धारकर को बर्खास्त कर दिया गया है. पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया कि एयर मार्शल धारकर 40 साल की विशिष्ट सेवा पूरी करने के बाद 30 अप्रैल को वायुसेना के उप प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए. उनकी सेवानिवृत्ति निर्धारित और औपचारिक थी, जिसमें वायु सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि शामिल थी. यह गलत सूचना 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच आई है, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे. सरकार ने नागरिकों से ऐसी फर्जी खबरों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है. यह भी पढ़ें: Fact Check: पहलगाम आतंकी हमले के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार को उनके पद से हटाकर हिरासत में लिया गया? PIB ने पाकिस्तान ISI प्रॉक्सी के दावे को किया खारिज

Several pro-Pakistan social media accounts have falsely claimed that Air Marshal Sujeet Pushpakar Dharkar, Vice Chief of the Air Staff, has been sacked for refusing to fight a war against Pakistan #PIBFactCheck

❌The claims being made in these posts are #fake

✅ Air Marshal… pic.twitter.com/ydBZOJIv9r

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 1, 2025