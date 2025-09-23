हैदराबाद, 23 सितंबर: हैदराबाद के घाटकेसर से एक दिल दहला देनेवाली घटना सामने आई है. जहां एक युवक ने सड़क पार कर रहे अजगर को पत्थर से कुचलकर मारने की कोशिश की. यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली. अजगर के सड़क पार करते देखने के बाद सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया. लोगों ने अजगर को जाने के लिए रास्ता दिया. लेकिन एक युवक ने आकर हमला कर दिया. लेकिन पत्थर से सांप को थोड़ी ही चोट लगी और अजगर जंगल में चला गया. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ग्रामीणों ने सांप को मार डाला या उसे ज़िंदा छोड़ दिया. यह भी पढ़ें: VIDEO: बीजेपी नेता की कार के बोनट में बैठा था 7 फीट का अजगर, देखकर लोगों के उड़े होश, बाराबंकी का वीडियो आया सामने
सड़क पार करते विशाल अजगर को युवक ने पत्थर से कुचलकर मारने की कोशिश की
ఘట్కేసర్ శివారులో భారీ పైథాన్ కలకలం
రాళ్లతో కొట్టి చంపేందుకు ప్రయత్నించిన యువకులు
హైదరాబాద్ – ఘట్కేసర్ పరిధిలోని ప్రతపసింగారంలో రోడ్డుపై కనిపించిన భారీ పైథాన్
కర్రలు, రాళ్లతో కొట్టి చంపడానికి ప్రయత్నించిన స్థానికులు
గత కొద్ది రోజులుగా ఊరు పొలిమేరల్లో పైథాన్ తిరుగుతుందని… pic.twitter.com/6AYX7uOg2N
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 22, 2025
