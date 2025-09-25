एक महिला को बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराना भरी पड़ गया है, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बुरा होगा. महिला का बोटॉक्स गलत हो गया था. जिससे उस्कीक आंख की पलकें गिर गई हैं. महिला ने अपना नाम लिडिया ऑगस्ट बताया है और कहा कि वह कई वर्षों से क्रोनिक माइग्रेन के इलाज के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल कर रही थीं. हालांकि, हाल ही में कराए गए एक ट्रीटमेंट के बाद उनकी एक आंख की पलक बंद हो गई, जबकि दूसरी सामान्य रूप से काम कर रही है. डॉक्टरों के अनुसार, उनकी बाईं पलक कई दिनों से बंद है और यह स्थिति तीन महीने तक बनी रह सकती है. भले ही इसका सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति प्टोसिस (Ptosis) हो सकती है यानी गिरती हुई पलक, जो माइग्रेन के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन का एक दुर्लभ साइड इफेक्ट माना जाता है. यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान: खूबसूरत दिखने के लिए बोटॉक्स करा रही हैं महिलाएं

बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराने के बाद गिरी महिला की पलकें

