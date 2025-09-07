इंटरनेट पर एक इमोशनल कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता बेंगलुरु शहर की व्यस्त सड़क पर अपने बच्चे को लेकर ड्राइव करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू लिया और वर्किंग माता पिता के संघर्षों को दर्शाती है. माता पिता को बच्चे के भविष्य के साथ आजीविका चलाने की भी टेंशन होती है. इंटरनेट पर लोग ने पिता के साहस, समर्पण और प्रेम की तारीफ़ कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: VIDEO: ईमानदारी ने जीता दिल! भारतीय यूट्यूबर का Dubai एयरपोर्ट पर खो गया था iPhone, दुबई पुलिस ने फ्लाइट से वापस भेजा चेन्नई
बच्चे को गोद में संभालते हुए ऑटो चलाते दिखा पिता
