बेंगलुरु सिटी पुलिस ने डीजे हल्ली और राममूर्ति नगर इलाकों में तलवारें लहराते हुए बाइक स्टंट करने के आरोप में पांच युवकों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान नईम, अराफात, साहिल, नंजमत और अदनान के रूप में हुई है. गिरफ्तारियों के बाद एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें समूह खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा था, जिसे उनके पीछे चल रहे एक सवार ने कैद कर लिया था. बीजेपी कर्नाटक यूनिट ने वीडियो साझा करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए निंदा की. यह भी पढ़ें: Maha Kumbh 2025: टेलीग्राम पर बेची जा रही महाकुंभ में नहा रही महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो, केस दर्ज

Calling all midnight photography enthusiasts & archaeologists! 📸🔎

Come, capture the majestic sword displays on Bengaluru’s streets by "misguided youths"! Meanwhile, archaeologists, dig deep—maybe, just maybe, you'll unearth some traces of law & order in Karnataka! 🏛️⚖️

Dear… pic.twitter.com/YHW9DwLuMA

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) February 20, 2025