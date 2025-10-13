बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी फेज़ II से दूध विक्रेता के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है, बिहार के रहनेवाले तरुण चौधरी ने पार्किंग विवाद को लेकर दूध विक्रेता के साथ मारपीट की. शख्स ने दूध विक्रेता के परिवार के सामने उसे मारता हुआ दिखाई दे रहा है. पीड़ित की पत्नी बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है. यही नहीं आरोपी ने अपने बॉडी गार्ड की भी पीटाई की, वह गार्ड्स पर नाराज़गी जताते हुए उन्हें मारते हुए यह कहता सुना गया कि वे लोगों को "डरा नहीं पाए". यह पूरी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. 36 वर्षीय आरोपी तरुण चौधरी को हेब्बागोडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Ghaziabad Chain Snatching: घर के सामने भी नहीं है महिलाएं सुरक्षित, बाइक से आएं बदमाश चेन छिनकर हुए फरार, गाजियाबाद का VIDEO आया सामने

पार्किंग विवाद को लेकर शख्स ने की दूध विक्रेता के साथ मारपीट

Bengaluru: Electronics City police arrest Tarun Chaudhary from Bihar for attacking a milk parlour owner in front of his family for not aiding parking. He also assaulted his bodyguards for not intimidating others. pic.twitter.com/v56CyzzjHa — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 12, 2025

