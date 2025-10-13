बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी फेज़ II से दूध विक्रेता के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है, बिहार के रहनेवाले तरुण चौधरी ने पार्किंग विवाद को लेकर दूध विक्रेता के साथ मारपीट की. शख्स ने दूध विक्रेता के परिवार के सामने उसे मारता हुआ दिखाई दे रहा है. पीड़ित की पत्नी बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है. यही नहीं आरोपी ने अपने बॉडी गार्ड की भी पीटाई की, वह गार्ड्स पर नाराज़गी जताते हुए उन्हें मारते हुए यह कहता सुना गया कि वे लोगों को "डरा नहीं पाए". यह पूरी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. 36 वर्षीय आरोपी तरुण चौधरी को हेब्बागोडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Ghaziabad Chain Snatching: घर के सामने भी नहीं है महिलाएं सुरक्षित, बाइक से आएं बदमाश चेन छिनकर हुए फरार, गाजियाबाद का VIDEO आया सामने

पार्किंग विवाद को लेकर शख्स ने की दूध विक्रेता के साथ मारपीट

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)