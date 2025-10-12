Ghaziabad Chain Snatching: घर के सामने भी नहीं है महिलाएं सुरक्षित, बाइक से आएं बदमाश चेन छिनकर हुए फरार, गाजियाबाद का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@News1IndiaTweet)

Ghaziabad Chain Snatching: आएं दिन बड़े बड़े शहरों में चेन स्नेचिंग (Chain Snatching) की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) में एक महिला जो की अपने घर के सामने ही खड़ी थी, दो बदमाश बाइक पर आएं और महिला की चेन छिनकर फरार हो गए. इस घटना को दिनदहाड़े अंजाम दिया गया है. जिससे ये सोचा जा सकता है की इनके हौसले कितने बुलंद है और इन्हें पुलिस का कितना डर है. ये घटना गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम (Indirapuram) थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर -13 की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है की एक महिला अपने घर के सामें आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है और इस दौरान दो बदमाश बाइक पर आते है और महिला कुछ समझ पाती, इससे पहले ही एक बदमाश महिला के गले से चेन छीन लेता और इसके बाद ये लोग फरार हो जाते है.

महिला के साथ चेन स्नेचिंग

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है की महिला का नाम बबिता गुप्ता है और वह इंजिनियर राजीव गुप्ता की पत्नी है. महिला अपने घर के बाहर पौधों को पानी दे रही थी और इसी दौरान दो बदमाश बाइक पर महिला के पास आते है और गले की चेन को छिनकर फरार हो जाते है. इस घटना का वीडियो सीसीटीवी (CCTV) में रिकॉर्ड हो गया है.

दिनदहाड़े लूट की वारदात

इस घटना को दिनदहाड़े अंजाम दिया गया है. या भी बताया जा रहा है की इनके घर के पास से केवल 150 मीटर की दुरी पर ही पुलिस चौकी है. इस घटना के बाद अब महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे है.फिलहाल पुलिस (Police) ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.