खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) यानी एफडीए (FDA) ने जनता को चेतावनी दी है कि वे कुछ विशेष प्रकार के झींगे खाने से बचें, क्योंकि वह संभावित रूप से रेडियोधर्मी झींगा (Radioactive Shrimps) की जांच कर रहा है. इन झींगों को संभवत: 13 राज्यों में वॉलमार्ट स्टोर (Walmart Stores) पर बेचा गया है. बताया जा रहा है कि वॉलमार्ट स्टोर पर बेचे जाने वाले ग्रेट वैल्यू रॉ फ्रोजन झींगे खाने के खिलाफ यह चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि यह सीजियम-137, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक के साथ संभावित संदूषण की जांच कर रहा है. यह चेतावनी विशेष रूप से निम्नलिखित ग्रेट वैल्यू ब्रांड पर लागू होती है. यह भी पढ़ें: World's Oldest Chicken: गिनीज़ रिकॉर्ड धारक 'पर्ल' ने पूरे किए 14 साल, बनी दुनिया की सबसे बूढ़ी मुर्गी

एफडीए ने झींगे न खाने की जनता को दी चेतावनी

