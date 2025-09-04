बागपत में एक शर्त के चक्कर में एक युवक ने अपनी जान गवां दी. बागपत के निवाड़ा गाँव का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जिसमें 19 वर्षीय जुनैद दोस्तों से 500 रुपये की शर्त पर उफनती यमुना नदी में कूद गया और तेज़ बहाव में बह गया. दोस्तों द्वारा मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किये गए वीडियो में जुनैद को पानी में कूदने के बाद नदी में तैरते हुए देखा जा सकता है. नदी का बहाव इतना तेज था कि तैरने के बाद भी वो पानी में बह गया. वीडियो के बैग्राउंड में जुनैद के दोस्तों को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है कि वापस आजा शर्त हार गया. लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी. कुछ ही सकेंड में वो गायब हो गया. गोताखोरों और एसडीआरएफ द्वारा गहन खोजबीन के बावजूद जुनैद नहीं मिला. पुलिस ने जुनैद के दोस्तों के खिलाफ इस जानलेवा स्टंट को उकसाने और रिकॉर्ड करने का मामला दर्ज किया है और चेतावनी दी है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह भी पढ़ें: गूगल मैप्स ने दिया धोखा! राजस्थान में उफनती नदी में बही कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

500 रुपये की शर्त के चक्कर में यमुना में छलांग लगाने के बाद युवक गायब

सिर्फ 500₹ की शर्त में हार गया जिंदगी.. दोस्त बनाते रहे वीडियो... चिल्लाते रहे हार गया.. हार गया? और वह ज़िन्दगी की जंग में हुआ पराजित UP क़े जिला बागपत में यमुना नदी क़े निवाड़ा पुल पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जुनैद नामक युवक ने महज़ 500 रुपये की शर्त में अपनी… pic.twitter.com/IqvnnZEW2v — TRUE STORY (@TrueStoryUP) September 3, 2025

