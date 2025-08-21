औरैया (उत्तर प्रदेश), 21 अगस्त: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से पशु प्रेम की एक अनोखी मिसाल सामने आई है. यहां भरसेन गांव के किसान राम शंकर पाल ने अपनी गाय के बछड़े के पहले जन्मदिन पर परिवार और पड़ोसियों के साथ केक काटकर जश्न मनाया. इस दिल को छू लेने वाला क्षण कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बुधवार को सामने आए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान ने बछड़े के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बाकायदा समारोह आयोजित किया. यह भी पढ़ें: Baby Elephant Viral Video: केरल के स्कूल में अचानक से आ पहुंचा नन्हा हाथी, अपनी क्यूटनेस से जीता दिल

किसान ने केक काटकर मनाया बछड़े का पहला जन्मदिन

