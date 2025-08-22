Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM: नागालैंड स्टेट की Dear Meghna Friday लॉटरी संबाद का ड्रॉ आज यानी 22 अगस्त को दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया गया है. देश भर के लॉटरी प्रेमी (Satta Matka Lottery) इस परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. यह ऑफलाइन पेपर लॉटरी नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग (Nagaland State Lottery Department) द्वारा संचालित की जाती है. इस ड्रॉ में प्रतिभागियों को कई इनाम जीतने का मौका मिलता है, जिसमें पहला इनाम पूरे 1 करोड़ रुपये का है. भारत के 13 राज्यों में लॉटरी को कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं.

