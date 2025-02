उत्तर प्रदेश, 13 फरवरी: कासगंज में कल ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 34 लोग घायल हो गए. सभी घायलों को गंजडुंडवारा सीएचसी में भर्ती कराया गया. एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना. यह घटना बारी बगवास गांव में सिकंदरपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई. जानकारी के अनुसार इस घटना में कुल 34 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 15 लोगों की हालत गंभीर है, इसलिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया है. यह भी पढ़ें: Mumbai Furniture Godown Fire: मुंबई के ओशिवारा फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, 50 से 60 दुकानें जलकर हुई राख, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद (Watch Video)

#WATCH | Kasganj, Uttar Pradesh | 34 people injured in an incident where a tractor trolley overturned yesterday.

All the injured were admitted to Ganjdundwara CHC. The SDM and CO reached the spot and inquired about their condition. pic.twitter.com/pAcVTAHDY8

— ANI (@ANI) February 13, 2025