मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई के ओशिवारा इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है. ओशिवारा के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई. इस आग में 50 से 60 दुकानें जलकर राख हो गई हैं. लकड़ी का सामान होने की वजह से आग बढ़ती जा रही है. आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है. इस आग की लपटें कई दूर तक देखी जा रही है. आग के बाद परिसर में धुंआ ही धुंआ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है की आग के लगने के बाद मौके पर सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ था. जिसके कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस घटना के बाद अब तक किसी की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है. इस घटना में दुकानदारों का लाखों रूपए का नुकसान हो गया है. फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.ये भी पढ़े:Andheri Mumbai Fire: मुंबई के अंधेरी में 12 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, एक बुजुर्ग की मौत; सामने आया हादसे का भयावह VIDEO

ओशिवारा के फर्नीचर मार्केट में लगी आग

Mumbai, Maharashtra: A Level-II fire erupted at a furniture godown in Oshiwara Furniture Market, Jogeshwari West. MFB, police, Adani, ward staff, and 108 ambulance responded. The fire was confined to the ground floor, with no injuries reported pic.twitter.com/QKe6YnkVqE

— IANS (@ians_india) February 11, 2025