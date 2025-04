Weather Alert for Bihar: बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. अगले 1-2 घंटे में राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और नालंदा समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है.

इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल और वैशाली जिलों में भी अगले कुछ घंटों में तेज मौसम का असर दिख सकता है. ऐसे में लोग सावधानी बरतें और घरों में ही रहें.

Weather alert for #Bihar

Light to moderate rain with strong winds will occur at many places of Pashchim Champaran, Patna, Purba Champaran, Purnia, Saharsa, Samastipur, Saran, Sheikhpura, Sheohar, Sitamarhi, Siwan, Supaul and Vaishali during the next 1-2 hours.#Skymet

— Skymet (@SkymetWeather) April 10, 2025