SBI Bhadrak News: ओडिशा के भद्रक जिले में एक अजीब नजारा देखने को मिला. यहां चारंपा मार्केट स्थित SBI शाखा तक पहुंचने के लिए लोगों को ट्रैक्टर के पीछे लगी सीढ़ी पर चढ़कर बैंक में जाना पड़ा. दरअसल, एंटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव के दौरान बैंक की सीढ़ियां तोड़ दी गई थीं, जिसके बाद ग्राहकों के पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा. मजबूरी में बैंक कर्मचारियों ने ट्रैक्टर खड़ा कर उसके पीछे सीढ़ी लगाई, जिससे लोग अंदर आ-जा सके. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

सीढ़ी हटाई गई तो ट्रैक्टर पर लगी सीढ़ी से बैंक पहुंचे ग्राहक

#WATCH | Bhadrak | Customers of the State Bank of India (SBI) branch at Charampa market in Bhadrak were compelled to climb a ladder placed on the back of a tractor to enter the bank, after its staircase was demolished during an anti-encroachment drive.#Odisha pic.twitter.com/807JtzxaVy — OTV (@otvnews) November 24, 2025

