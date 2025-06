Uttarakhand Panchayat Election 2025: उत्तराखंड में लोकतंत्र की ताकत फिर दिखने वाली है. राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार ने 10 जुलाई 2025 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की है. ये चुनाव ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत स्तर पर होंगे, जो गांवों की आवाज को मजबूती देंगे. नामांकन की प्रक्रिया 25 जून से शुरू हो रही है और 28 जून तक दाखिल किए जा सकेंगे. ये मौका है जहां गांव के लोग अपनी पसंद के नेता चुन सकेंगे. 1992 के 73वें संशोधन के तहत हर पांच साल में ये चुनाव जरूरी हैं, हालांकि पिछले चुनाव 2020 में हुए थे, तो थोड़ी देरी हुई है.शायद ये देरी तैयारी और व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हुई होगी.

2020 में 68% वोटिंग हुई थी, उम्मीद है इस बार और लोग वोट देंगे. तो तैयार हो जाइए, अपने गांव की तस्वीर बदलने का वक्त आ गया है!

ये भी पढें: ‘मैच फिक्स है’: चुनाव के इलेक्ट्रॉनिक डेटा संबंधी निर्देश पर राहुल का आरोप

#Uttarakhand: The three-tier panchayat elections will be held on the 10th of next month.

Issuing the notification for the polls, State Election Commissioner Sushil Kumar said nominations for the polls will begin on the 25th of this month, and the last date for filing… pic.twitter.com/91U2hoGPSU

— All India Radio News (@airnewsalerts) June 21, 2025