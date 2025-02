Delhi Assembly Election 2025 Results: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बीच एक नन्हा AAP समर्थक सुर्खियों में आ गया है. यह बच्चा आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरह टोपी, चश्मा और मफलर पहने नजर आया, जिसे लोग प्यार से 'मिनी केजरीवाल' कह रहे हैं. गिनती केंद्र के बाहर AAP समर्थकों के बीच यह बच्चा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लोग इसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. AAP कार्यकर्ताओं का कहना है कि मिनी केजरीवाल' बदलाव और ईमानदार राजनीति का प्रतीक है. अब देखना दिलचस्प होगा कि असली केजरीवाल की पार्टी को चुनाव में कितनी सीटें मिलती हैं!

ये भी पढें: VIDEO: वोटों की गिनती से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे BJP नेता प्रवेश वर्मा; बोले, ‘मोदी जी के काम को पूरा समर्थन मिलेगा’

Delhi: A young supporter, dressed like AAP National Convenor Arvind Kejriwal, is being referred to as 'Mini Kejriwal' pic.twitter.com/3INKQYHD55

— IANS (@ians_india) February 8, 2025