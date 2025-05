IndiGo Flight Suffers Mid-Air Turbulence: दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E 2142 में हवा में कंपन, विमान के हिलने पर यात्रियों के चीखने-चिल्लाने का भयावह वीडियो आया सामने

बुधवार को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 में सवार 220 से ज़्यादा यात्री तब घबरा गए जब ओलावृष्टि के कारण विमान में हवा में गंभीर उथल-पुथल मच गई. वायरल वीडियो में केबिन के अंदर अफरा-तफरी का माहौल देखा जा सकता है, जिसमें यात्री विमान के हिलने-डुलने के दौरान चीख-पुकार, रोना-धोना और प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं. ओवरहेड डिब्बे हिलने लगे और कई लोग डर के मारे अपनी सीटों को पकड़ कर बैठ गए. पायलट ने एटीसी श्रीनगर को सूचित किया और शाम 6:30 बजे विमान को सुरक्षित तरीके से उतारा. आधिकारिक तौर पर किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है, हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में मौसम के प्रभाव से विमान के आगे के हिस्से को नुकसान पहुँचने का संकेत दिया गया है. एक्स पर व्यापक रूप से शेयर की गई इस घटना ने खराब मौसम के दौरान उड़ान सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है. यह भी पढ़ें: VIDEO: 'मिनी हार्ट अटैक' जैसा अनुभव: इंडिगो फ्लाइट में अचानक हिलने लगी यात्री की सीट, वीडियो वायरल होने पर एयरलाइन ने मांगी माफी

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142. Hats off to the captain for the safe landing.@IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q

— Sheikh Samiullah (@_iamsamiullah) May 21, 2025