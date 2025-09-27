Nagaland State Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: नागालैंड स्टेट Dear Stork Saturday वीकली लॉटरी का परिणाम घोषित हो गया है. लॉटरी टिकट खरीदने वाले खिलाड़ी अब Live Streaming के जरिए विजेताओं के नाम देख सकते हैं. डियर लॉटरी नागालैंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक ऑफलाइन पेपर लॉटरी (Satta Matka) है. यह लॉटरी पिछली Dear Morning Lottery से अलग है और इसके विजेताओं की घोषणा अलग तरीके से की जाती है. इच्छुक लॉटरी प्रतिभागी अपने टिकट नंबर के आधार पर विजेताओं की सूची देख सकते हैं. विजेताओं के लिए यह एक विशेष अवसर है और सरकार पारदर्शी तरीके से परिणामों की घोषणा करती है.

जिन लोगों ने आज Dear Stork Saturday लॉटरी टिकट खरीदा है, उन्हें तुरंत अपना रिजल्ट देखना चाहिए और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पूरी विजेता लिस्ट का अध्ययन करना चाहिए.

ये भी पढें: Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम Dear Donner Saturday वीकली लॉटरी के नतीजे जारी, देखें 27 सितंबर के विजेताओं की पूरी लिस्ट

नागालैंड स्टेट लॉटरी संबाद परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)