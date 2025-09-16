Nagaland State Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट "Dear Godavari Tuesday'' वीकली लॉटरी का रिजल्ट आज, दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया गया है. हर हफ्ते की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग इस ड्रॉ (Satta Matka) का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लॉटरी के परिणाम Live Streaming के माध्यम से देखे जा सकते हैं, जहां अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रतिभागी जान पाएंगे कि इस बार कौन भाग्यशाली विजेता बना है. अधिकारियों ने प्रतिभागियों से अपने टिकट का मिलान विजेता सूची से करके परिणाम की पुष्टि करने की अपील की है.

नागालैंड संबाद लॉटरी हर हफ्ते उत्सुकता का केंद्र बनी रहती है और हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इसमें भाग लेते हैं. यह आयोजन न केवल रोमांच बढ़ाता है, बल्कि विजेताओं के लिए आर्थिक राहत का स्रोत भी बनता है.

नागालैंड लॉटरी संबाद परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग:

