दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास अब्दुल्ला रेजीडेंसी कॉलोनी पर रिहायसी भेदभाव का आरोप लगा है. लोगों का आरोप है कि उन्हें अब्दुल्ला रेजीडेंसी टावर में घर खरीदने से रोका जा रहा है. जानकारी मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने इस मामले पर जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने ने कहा है कि धर्म के नाम पर आवासों को पर प्रतिबन्ध लगाने को मंजूरी नहीं दी जाएगी. ऐसा कहा जा रहा है कि गैंगस्टर शारिक के परिवार से जुड़ी ज़मीन भी इस परियोजना का हिस्सा है और रेजीडेंसी में एक मस्जिद का भी निर्माण किया जा रहा है. मंत्री सोमेन्द्र तोमर ने कहा है कि वो जांच करेंगे कि उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए मंजूरी ली है या नहीं? तोमर कड़ी जांच के आदेश दिए हैं. यह भी पढ़ें: Sudhanshu Trivedi on Omar Abdullah: सुधांशु त्रिवेदी ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, अशोक स्तम्भ विवाद पर उठाए सवाल

अब्दुल्ला रेजीडेंसी में हिंदुओं को घर देने से इनकार

#WATCH | Meerut | Uttar Pradesh Minister Somendra Tomar says, "A case is under investigation regarding Abdullah Residency colony, where there are reports of people of only a special community being allowed to stay. Action will be taken based on the facts that come forth following… pic.twitter.com/iyFTkCvjWA — ANI (@ANI) September 7, 2025

