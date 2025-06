महाराष्ट्र में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भाटन सुरंग के पास बुधवार, 18 जून की सुबह पुलिस काफिले से जुड़ी कई गाड़ियों की टक्कर में छह पुलिसकर्मियों और पांच बांग्लादेशी नागरिकों सहित कम से कम 11 लोग घायल हो गए. यह घटना सुबह करीब 6:30 बजे हुई जब मुंबई और नवी मुंबई से तीन पुलिस वैन बांग्लादेशी नागरिकों को पुणे ले जा रही थीं. पलाप्से ट्रैफिक यूनिट के पीएसआई देवीदास नाइक के अनुसार, एक ट्रेलर के फिसलकर सुरंग की दीवार से टकराने के बाद यह दुर्घटना हुई. जब हाईवे ट्रैफिक पुलिस प्रतिक्रिया कर रही थी और ट्रेलर को तीसरी लेन से खींचने का प्रयास कर रही थी, तभी एक टेम्पो धीमा नहीं हुआ और फंसे हुए वाहन से टकरा गया, जिससे टक्कर हो गई और दो लेन अवरुद्ध हो गईं. सभी घायलों को कामोठे के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया. यह भी पढ़ें: Hindi Third Language in Maharashtra: महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी तीसरी भाषा अनिवार्य करने पर MNS का विरोध, मंत्री दादाजी भुसे ने दी सफाई; VIDEO

A major accident occurred on the Mumbai-Pune Expressway inside the Bhatan Tunnel. Two police vehicles, both heading towards Pune, collided when one of them suddenly braked. It is believed that around 40 prisoners were being transported in the vehicles. pic.twitter.com/WVr9DUFK1W

