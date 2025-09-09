Nashik Leopard Rescue: महाराष्ट्र के नासिक जिले में नानेगांव गांव के पास पलासे शुगर फैक्ट्री में सोमवार देर रात एक तेंदुए का बच्चा कुएं में गिर गया. स्थानीय लोगों ने शावक की आवाज सुनी और तुरंत वन विभाग को सूचित किया. बचाव दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद शावक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, शावक अभी कुछ ही महीने का है. उसे प्राथमिक जांच और देखभाल के लिए नासिक स्थित वन्यजीव उपचार केंद्र ले जाया गया है. यहां विशेषज्ञ उसकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं. फिलहाल, शावक स्वस्थ बताया जा रहा है.

वन विभाग का कहना है कि तेंदुए अक्सर आसपास के ग्रामीण इलाकों में भटक जाते हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसे मामलों में घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत सूचना दें ताकि जानवरों को सुरक्षित बचाया जा सके.

शुगर फैक्ट्री के कुएं में गिरा तेंदुए का शावक

