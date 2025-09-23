Kolkata Fatafat Result Today, September 23, 2025: कोलकाता फटाफट (Kolkata FF) के 23 सितंबर 2025 का रिजल्ट आज दिनभर जारी किया जाएगा. पहले राउंड का परिणाम सुबह 10 बजे जारी कर दिया गया है. इसमें प्रतिदिन आठ राउंड खेले जाते हैं और हर 90 मिनट में परिणाम (Satta Matka Result) जारी किए जाते हैं. पहला राउंड सुबह 10:00 बजे शुरू होता है और आखिरी राउंड रात 8:30 बजे समाप्त होता है. कोलकाता और आसपास के इलाकों में खेला जाने वाला यह सट्टा मटका जैसा खेल बेहद लोकप्रिय है. खिलाड़ी kolkataff.com और kolkataff.in जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर लाइव अपडेट देख सकते हैं. यह खेल भविष्यवाणियों और पासिंग रिकॉर्ड पर आधारित होता है, इसलिए जीत पूरी तरह से भाग्य और गणना पर निर्भर करती है.

हालांकि, यह खेल केवल पश्चिम बंगाल में ही कानूनी रूप से खेला जाता है और इसमें वित्तीय जोखिम भी होते हैं.

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट, 23 सितंबर 2025:

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 356 Kolkata FF 4

