‘Belt on Neck, Made To Walk and Eat Like a Dog’: केरल के कोच्चि में एक प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी पर गंभीर आरोप लगे हैं. एक पूर्व कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दी है कि कंपनी में टारगेट पूरा न करने पर कर्मचारियों को अमानवीय सजाएं दी जाती हैं. आरोप है कि लोगों को बेल्ट गले में डालकर रेंगने को कहा जाता है, ज़मीन से खाना खिलाया जाता है और कुछ को पैंट तक उतरवाने को मजबूर किया जाता है. यहां तक कि उनके फोन भी जब्त कर लिए जाते हैं, ताकि वे अपने परिवार से संपर्क न कर सकें.

मामला सामने आने के बाद राज्य के श्रम मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने जांच के आदेश दिए हैं.

ये भी पढें: केरल:विपणन कंपनी पर खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को ‘प्रताड़ित’ करने का आरोप, जांच के आदेश

कोच्चि की फर्म पर दुर्व्यवहार के आरोप (परेशान करने वाले दृश्य)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)