Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: गुरुवार, 28 अगस्त 2025 को नागालैंड स्टेट लॉटरी सांबाद के डियर सैंडपाइपर थर्सडे वीकली लॉटरी रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया. शाम 8 बजे इसका लाइव नतीजा घोषित किया गया. लाइव ड्रॉ में कई प्रतिभागियों की किस्मत खुली और भाग्यशाली विजेताओं की सूची ऑनलाइन जारी कर दी गई. लोग बड़ी उत्सुकता से यह जानने के लिए जुड़े रहे कि किसका नाम विजेताओं की लिस्ट में शामिल हुआ. जिन लोगों के टिकट विजेता निकले हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने जीते हुए टिकट को आवश्यक फॉर्म और दस्तावेजों के साथ 30 दिनों के भीतर जमा करें. ऐसा करने पर उन्हें ड्रॉ की तारीख से 60 दिनों के भीतर पुरस्कार राशि का भुगतान किया जाएगा.

नागालैंड स्टेट लॉटरी पूरे देश में मशहूर है और लाखों लोग इसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं. हर ड्रॉ की तरह इस बार भी प्रतिभागियों में रोमांच और उम्मीदें देखने को मिलीं.

