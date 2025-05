Asaduddin Owaisi on Pakistan: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने बयान से सुर्खियां बटोरी हैं. इस बार उन्होंने पाकिस्तानियों को लेकर ऐसा कमेंट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ओवैसी ने कहा, "अब तो मैं पाकिस्तान का नेशनल 'दूल्हा भाई' बन गया हूं. उन्हें मुझसे बेहतर मुखर वक्ता, स्पष्टवादी और हैंडसम इंसान पूरे मुल्क में नहीं मिलेगा. वो सिर्फ मुझे ही भारत में देखते हैं. उनको मेरी बातें सुनते रहना चाहिए, इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा. इससे उनकी जहालत खत्म होगी."*

ओवैसी का ये बयान न सिर्फ तंज के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि उन्होंने अपने अंदाज में पाकिस्तान को नसीहत भी दे डाली.अक्सर तीखे तेवर में नजर आने वाले ओवैसी का यह बयान विपक्षियों के निशाने पर भी आ सकता है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "... Pakistanis have not seen anyone else so outspoken or handsome. They only see me in India... They should keep listening to me; their knowledge will increase, and their ignorance will disappear." pic.twitter.com/YtSLORYfrA

— ANI (@ANI) May 17, 2025