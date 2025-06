Delhi Rain Alert: मौसम विभाग ने एक ताजा अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि अगले 2 घंटे में दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. दिल्ली के बवाना और कंझावला, एनसीआर के बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, हरियाणा के रोहतक, चरखी दादरी, सोहना और नूंह में बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नरौरा, सहसवान, अतरौली, कासगंज, इगलास, सिकंदराराव, गंजडुंडवारा, हाथरस, जलेसर, एटा, सादाबाद, टूंडला, आगरा, फिरोजाबाद और शिकोहाबाद में भी बूंदाबांदी हो सकती है. राजस्थान के तिजारा इलाके में भी बारिश के आसार हैं.

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खुले में यात्रा करने से बचें और मौसम को लेकर सतर्क रहें.

#WeatherAlert | Light to moderate rainfall is likely to occur at isolated places of Delhi (Bawana, Kanjhawala), NCR ( Bahadurgarh, Gurugram, Manesar), Rohtak, Charkhi Dadri, Sohana, Nuh (Haryana) Narora, Sahaswan, Atrauli, Kasganj, Iglas, Sikandra Rao, Ganjdundwara, Hathras,… pic.twitter.com/jE19Dz8P4L

— DD News (@DDNewslive) June 23, 2025