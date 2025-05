Fact Check: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि पंजाब के जलंधर के बस्ती दानिशमंदा इलाके में ड्रोन हमला हुआ है. इस वीडियो के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लेकिन अब PIB फैक्ट चेक और जलंधर पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है. कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने पुष्टि की है कि बस्ती दानिशमंदा में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ था, बल्कि एक कचरे के ढेर में आग लग गई थी, जिसे गलत तरीके से ड्रोन अटैक बताया गया. ऐसे झूठे दावों से ना सिर्फ डर फैलता है बल्कि सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भी भटकता है.

अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे बिना पुष्टि की गई सूचनाएं न फैलाएं और केवल आधिकारिक सूत्रों पर ही भरोसा करें.

The alleged drone attack near Basti Danishmanda, Commissionerate Jalandhar, was proven false. It was merely a garbage fire. Authorities urge the public to refrain from spreading unverified information and to follow official updates.#FactCheck #StayInformed pic.twitter.com/tRh0gGbZSf

— Commissionerate Police Jalandhar (@CPJalandhar) May 10, 2025