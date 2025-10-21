Rashtrapati Bhawan Fire News: दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 31 के पास मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. खबरों के मुताबिक, दो मंजिला इमारत के भूतल पर रखे घरेलू सामान में आग लग गई. अग्निशमन नियंत्रण कक्ष को दोपहर करीब 1:51 बजे सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की पांच गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के अनुसार, दोपहर करीब 2:15 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. आग को आस-पास की इमारतों में फैलने से पहले ही बुझा दिया गया. आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है.

दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास लगी आग

