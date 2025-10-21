Rashtrapati Bhawan Fire News: दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 31 के पास मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. खबरों के मुताबिक, दो मंजिला इमारत के भूतल पर रखे घरेलू सामान में आग लग गई. अग्निशमन नियंत्रण कक्ष को दोपहर करीब 1:51 बजे सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की पांच गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के अनुसार, दोपहर करीब 2:15 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. आग को आस-पास की इमारतों में फैलने से पहले ही बुझा दिया गया. आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है.

दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास लगी आग

Delhi | A minor fire was reported from the Rashtrapati Bhawan Complex. Fire was reported from Flat no. 19 of Narmada Apartments and Gate no.31 of Rashtrapati Bhavan. Fire was brought under control at 2.15 pm. — ANI (@ANI) October 21, 2025

