Delhi Fire Breaks: दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग, दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर : दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर (Sanjay Gandhi Transport Nagar) में बीती रात भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. दिल्ली फायर सर्विस (Delhi Fire Service) के कंट्रोल रूम को देर रात 1:25 बजे इस आग की सूचना मिली. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर तैनात हैं और आग बुझाने का कार्य अभी भी जारी है. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, बीते 12 घंटों में, यानी 20 अक्टूबर की शाम 7:00 बजे से 21 अक्टूबर की सुबह 7:00 बजे तक, फायर कंट्रोल रूम को कुल 280 कॉल प्राप्त हुईं. इनमें से सबसे बड़ी घटना संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की थी, जबकि दूसरी बड़ी घटना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हुई. दोनों ही जगहों पर आग की भयावहता के कारण दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में लगी आग की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. यह इलाका दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, जहां कई गोदाम और ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यवसाय हैं. आग की लपटों और धुएं ने आसपास के इलाकों में दहशत फैला दी. स्थानीय लोगों और दुकानदारों में अपने सामान और संपत्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है. यह भी पढ़ें : PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट: जानें कब आएंगे पैसे और कौन से किसान रह सकते हैं बाहर

फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, आग पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी संसाधन लगाए गए हैं. मौके पर पुलिस और अन्य आपातकालीन टीमें भी मौजूद हैं, जो राहत और बचाव कार्य में सहयोग कर रही हैं. आग के कारणों और नुकसान का आकलन करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घटनास्थल के आसपास न जाएं और दमकल कर्मियों को अपना काम करने में सहयोग करें.