Noida Hotel Fire News: दिल्ली से सटे नोएडा में भीषण आगजनी की खबर सामने आई है. यहां सेक्टर-37 स्थित बेलमोंट होटल (Belmont Hotel Fire News) में आज अचानक आग लग गई. आग की लपटें देखकर होटल में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और सभी सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश करने लगे. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस (Noida Police) और दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां (Fire Brigade) और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं. फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है. राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैच पुलिस का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी.

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और होटल के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई है.

नोएडा के सेक्टर 37 में स्थित होटल में लगी आग

