दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी इलाके में एक नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस फैक्ट्री में कंपनी के लोकप्रिय ब्रांड 'क्लोजअप' के नकली उत्पाद तैयार कर बाज़ार में बेचे जा रहे थे. यह छापा हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर मारा गया. पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारकर 25,000 से अधिक नकली टूथपेस्ट ट्यूब और भारी मात्रा में कच्चा माल ज़ब्त किया है, जिसका उपयोग इन नकली उत्पादों के निर्माण में किया जा रहा था. मामले में फैक्ट्री के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है और जब्त किए गए सामान को स्थानीय पुलिस स्टेशन में रखा गया है. हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि कंपनी की ओर से बाज़ार में नकली उत्पादों की पहचान के बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई थी. फिलहाल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस रैकेट से जुड़े वितरण नेटवर्क की गहन जांच कर रही है. यह भी पढ़ें: WHO की बड़ी चेतावनी, Coldrif सहित इन तीन कफ सिरप के इस्तेमाल से बचने की सलाह

बुराड़ी में नकली 'क्लोजअप' बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)