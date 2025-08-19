राजस्थान के उदयपुर जिले के गौतम विहार कॉलोनी से एक दिल दहला देनेवाली घटना सामने आई है. रविवार शाम, 17 अगस्त को गौतम विहार कॉलोनी में अपने घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय नाबालिग पर तीन आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे पर उस वक्त हमला किया गया जब वह अपने घर के पास अकेले खेल रहा था. पुलिस ने बताया कि तीनों कुत्ते अचानक उस पर झपट पड़े, उसे गिरा दिया और बेरहमी से नोचने लगे. घटना का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुत्ते बच्चे को घसीटते और काटते हैं, जबकि वह लगातार चीखता रहता है. उसी दौरान बच्चे की माँ चीख सुनकर वह बाहर आती हैं और किसी तरह कुत्तों को भगाकर अपने बच्चे को बचा लेती हैं. घायल बच्चे को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. यह भी पढ़ें: Indapur Dog Attack: पुणे के इंदापुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 17 लोगों को काटकर किया घायल; घटना सीसीटीवी में कैद (Watch Video)

उदयपुर के गौतम विहार कॉलोनी में मासूम पर कुत्तों का हमला

राजस्थान के उदयपुर में 5 साल के बच्चे पर कुत्तों ने घेरकर हमला कर दिया !! बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां पहुंची, कुत्तों ने बच्चे को जमीन पर गिरा दिया और घसीटते रहे !! महिला ने कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल !!… pic.twitter.com/kMGyiKXwVV — MANOJ SHARMA LUCKNOW UP🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ManojSh28986262) August 18, 2025

राजस्थान में कुत्ते के हमले का सीसीटीवी फुटेज वायरल

Three dogs attacked an innocent child in #Udaipur, #Rajasthan, the incident was captured on CCTV Hearing the child's scream, the mother came out of the house and saved his life#dogattack #DogLovers pic.twitter.com/pBA5vQGQxa — Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 18, 2025

