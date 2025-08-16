Indapur Dog Attack: पुणे के इंदापुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 17 लोगों को काटकर किया घायल; घटना सीसीटीवी में कैद (Watch Video)

Photo- @bharatjadhav891/X

Pune Dog Attack: पुणे जिले के इंदापुर शहर में शनिवार को आवारा कुत्ते ने आतंक मचा दिया. शहर की अलग-अलग जगहों पर इस कुत्ते ने सड़क पर गुजर रहे लोगों पर हमला कर दिया. चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही दिन में करीब 17 नागरिक इसकी चपेट में आ गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह कुत्ता सड़क पर दिखते ही किसी को भी काटने के लिए दौड़ रहा था. एक महिला और पुरुष जो बाइक से गुजर रहे थे, उन पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया.

यह पूरी घटना नजदीकी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना पुणे-सोलापुर हाईवे के पास की बताई जा रही है.

पुणे: इंदापुर में एक आवारा कुत्ते ने 17 लोगों को काटा

तुरंत इलाज की सुविधा नहीं

लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि काटे गए लोगों को तुरंत इलाज की सुविधा नहीं मिल सकी. जब सभी पीड़ित इलाज के लिए इंदापुर उपजिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि अस्पताल में कुत्ते के काटने का टीका उपलब्ध नहीं है. इसके बाद मरीजों को इलाज के लिए बरामती जाना पड़ा. इस लापरवाही पर नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी जताई है.

कुत्तों पर कैस होगा नियंत्रण

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. शहर में आए दिन कुत्तों के झुंड सड़कों और कॉलोनियों में घूमते रहते हैं जिससे लोगों में डर का माहौल बना रहता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कुत्ता रेबीज़ से पीड़ित है तो उसके काटने से संक्रमित व्यक्ति की जान पर भी खतरा हो सकता है. इसलिए समय पर वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है.

SC के आदेश के बाद चर्चा

इंदापुर की इस घटना ने एक बार फिर आवारा कुत्तों के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, लेकिन पशु प्रेमियों के विरोध के कारण यह कदम पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा है. अब जब एक ही दिन में 17 लोग घायल हो गए हैं, तो प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वह इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले.

स्थानीय लोगों ने उठाए आवाज

लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया जाए और अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एंटी-रेबीज़ वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.